Mou-Pinto, due strade per il 9

Il paradosso è che il prototipo dell’attaccante che ora cerca, Mourinho l’aveva in rosa. Si chiama Dzeko che due anni fa, proprio in questi giorni, ruppe con il club pur di andare all’Inter. All’epoca Edin (che prima di firmare per il Fenerbahce ha sondato la possibilità di un ritorno, reso impossibile per l’ingaggio e per i rapporti non più idilliaci) aveva 35 anni, uno in più di Arnautovic, il centravanti che per le attuali possibilità economiche della Roma, stretta nella morsa del Fpp finanziario, si sposerebbe meglio con il 3-5-2 che ha in mente José. [...] Oggi Arnautovic non ha più 21 anni ma 34. José però guarda al presente, come fanno tutti gli allenatori, consapevole tra l’altro che questo potrebbe anche essere il suo ultimo anno nella capitale. Una visione che inevitabilmente contrasta, o se trovate eccessivo il termine, si sovrappone a quella societaria. [...] Per Marcos Leonardo il problema primario, rimane la dilazione del pagamento: gli 11 milioni il Santos li vuole subito. Ostacolo sul quale sta lavorando l’agente Pimenta che, dopo aver soddisfatto le richieste della famiglia del ragazzo (detentrice del 30% del cartellino), ora sta provando a chiudere con il Santos.Pinto è convinto di farcela – anche se la cessione di Washinghton al Chelsea potrebbe complicare i piani del gm – e certo che il ragazzo potrebbe subito essere utile per Mou. Che dal canto suo, tra silenzi («Se parlo faccio solo casino»), messaggi subliminali e foto, vuole altro. Visioni diverse, non inconciliabili. Anche se l’accoppiata della quale si parla, non è così scontata. [...] Rimane sullo sfondo l’ipotesi Zapata. Soprattutto se l’Atalanta, oltre a Touré, dovesse fare il bis con Scamacca. [...]

(Il Messaggero)