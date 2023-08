Mou, l'attesa è finita. Zapata oggi giallorosso

Oggi è il giorno di Duvan Zapata, con la Roma che ha fissato un incontro per definire l'acquisto del centravanti che potrebbe debuttare già sabato contro il Verona. "Se Duvan sta bene lo faccio giocare. Ma non mi metterò mai di traverso davanti a una scelta [...]", il commento di Gasperini. Oggi si dovrebbe chiudere l'affare, con Zapata che si trasferirà a titolo definitivo e non in prestito con riscatto vincolato alle presenze.

La cifra dovrebbe aggirarsi sui 6 milioni più bonus, con un contratto fino al 2026 a circa 3 milioni a stagione. Il mercato della Roma però non si chiuderà con lui: è in via di definizione l'accordo con il Santos per Marcos Leonardo, coi brasiliani che hanno accettato una cifra intorno ai 12 milioni pur di non farlo partire in estate.

(corsport)