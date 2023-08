Mou e la fiducia incrollabile nella difesa a 3

Chi non è abbastanza bravo per fare una cosa, cerca di scriverne. È questo che atleti, artisti e politici rimproverano spesso ai giornalisti. Vero o falso che sia, sfidiamo gli spettatori di Roma-Salernitana – allo stadio o davanti alla tv – con una riflessione sul quadruplo cambio che José Mourinho ha telecomandato dal suo bunker al 20’ della ripresa, con i campani in vantaggio per 2-1. [...] Sarebbe stupido fare il processo per una sostituzione alla prima giornata di campionato, però l’attaccamento di José Mourinho alla difesa a tre resta un interessante tema di discussione. Lo Special One ha ripetuto spesso che i suoi difensori, così, si sentono più tranquilli. Nelle ultime 9 partite di Serie A, tra la stagione scorsa e quella appena iniziata, la Roma ha vinto una sola volta: il 4 agosto, 2-1 contro lo Spezia, il giorno del grave infortunio che terrà Abraham ai box almeno fino al 2024. Poi tre sconfitte e 5 pareggi, con 14 gol subiti. La difesa a tre vale la candela?

(corsera)