Mou è in attesa, la Roma insiste per Zapata

A otto giorni dall'inizio del campionato la Roma è ancora in fase di stallo, alla ricerca di cinque pedine per rinforzare l'organico. Lo standby sul mercato in entrata si è prolungato, nonostante le uscite degli esuberi, dei giovani, di Ibanez fino alla percentuale di rivendita di Under (20%) e la cessione invernale di Zaniolo. I tentativi fatti finora dalla Roma non hanno portato alla fumata bianca, da Frattesi a Sabitzer fino a Scamacca e Morata, oltre che il rifiuto del Bologna per Arnautovic e la recente beffa con Beltran.

In tutto ciò non si sblocca Marcos Leonardo: fino a qualche giorno fa il problema era la rateizzazione del pagamento, mentre ora il Santos non vuole cederlo. Se non partirà la Roma dovrà cercare un nuovo attaccante giovane, mentre per quello esperto Zapata resta il preferito. L'offerta non si avvicina alle richieste dell'Atalanta che vuole 3 milioni per il prestito e 7 per l'obbligo di riscatto, l'impressione è che l'affare possa sbloccarsi andando incontro alle richieste dei bergamaschi. In difesa si cerca il sostituto di Ibanez: piacciono Demiral e Solet.

(corsport)