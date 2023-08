Mou e i tifosi: il sogno è Lukaku

Il solo Azmoun non può bastare a José Mourinho. Soprattutto viste le condizioni dell’attaccante iraniano e la sua partenza a gennaio per la coppa d’Asia. Così la Roma sta cercando in questi ultimi sette giorni anche di chiudere per un altro centravanti che possa aiutare Mourinho a dare maggiore consistenza a un reparto con Belotti e l’iraniano (attualmente infortunato). [...] cco perché i tifosi continuano a sperare in Romelu Lukaku. Un sogno al momento, viste le cifre dello stipendio, ma chissà che non possa trasformarsi in realtà nelle ultime ore di mercato. [...] Oltre al sogno del belga, le alternative studiate da Tiago Pinto sono diverse. E proposte a Mourinho che da mercoledì sera ha portato avanti con loro un primo incontro conoscitivo tramite videochiamata. Ha contattato Azmoun, ma non solo. Nella lista della Roma ci sono anche Petkovic della Dinamo Zagabria, Noah Ohio del Liegi, Ekitike del Psg, Jhon Cordoba del Krasnodar e Mo Bayo del Lille. [...] Resta sempre in pista Marcos Leonardo, giocatore trattato a lungo in questa sessione di mercato ma che alla fine è rimasto al Santos per volontà del club sudamericano vista la situazione catastrofica in campionato e un’offerta che non ha convinto del tutto soprattutto per la modalità di pagamento. Il brasiliano – seguito anche dal Manchester United – proverà sbarcare nella capitale a gennaio. Non ci saranno problemi di slot extracomunitari. Azmoun ne occuperà uno, l’altro invece è libero poiché Paredes la scorsa stagione ha giocato in Italia e il regolamento prevede che le limitazioni non riguardino i calciatori tesserati al 30 giugno in Italia.

(corsport)