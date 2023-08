Mou aspetta tre colpi

Tre acquisti in sette giorni. È il compito, arduo, che spetta a Pinto. Il campionato per la Roma inizia domenica e non c'è più tempo da perdere. (...) Due centravanti, altrettanti centrocampisti e un difensore: questo è il menù che Mourinho si attende entro la fine del mercato. I nomi sono ormai chiari da qualche giorno. Zapata per l'attacco e il tandem del Psg, Paredes più Renato Sanches, per il centrocampo. (...) Zapata sarebbe felice di venire a Roma ma a 32 anni non vuole essere considerato come un pacco postale. Si muove quindi soltanto a titolo definitivo. Dunque, ai 3 milioni di prestito, debbono seguire i 7 del riscatto. Complicazione che andrà risolta in settimana. Quando a Trigoria ci si augura saranno già arrivati Paredes e Renato Sanches. Considerata l'offerta del Galatasaray per l'argentino (6 milioni) la Roma per prenderlo ha capito di dover mettere del cash sul piatto. La proposta giallorossa è 5 milioni più uno di bonus. Stato della trattativa avanzato, complice la volontà del ragazzo di tornare nella Capitale (...)

(Il Messaggero)