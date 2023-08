Mou, addio trincea. La squadra è sbilanciata, il Verona ne approfitta

Il Verona è in testa a punteggio pieno, ha vinto un'altra partita, come quella di Empoli, aggrappandosi a un orgoglioso e sofferente calcio di passione e resistenza e in definitiva dando una lezione alla leziosa Roma, che s’è persa come se fosse impossibile conciliare bellezza e concretezza. [...] E nemmeno si può dire che la Roma abbia perso perché non aveva un centravanti: Belotti è stato in definitiva il migliore dei suoi anche se non ha quasi mai tirato in porta. Il punto è: quante volte lo hanno messo in condizione di tirare? Quali sbocchi ha avuto il gioco della Roma, ai di fuori di ricami? [...] Ieri è parsa una Roma quasi contro natura.

(La Repubblica)