Morata: “Trigoria adesso non è nei miei pensieri”

«Sto lavorando e sono molto felice di essere in Messico con la squadra. La Roma? Al momento non è un’opzione, non è nella mia testa ma noi giocatori non controlliamo il mercato». Parola di Alvaro Morata, che dal ritiro dell’Atletico Madrid ha risposto a chi gli chiedeva della possibilità di un futuro in giallorosso. [...] Sia la Roma sia l’attaccante, però, sperano che qualcosa possa cambiare entro la fine del mercato, soprattutto le richieste dell’Atletico Madrid che ora lo valuta 20 milioni ma a fine mercato potrebbe rivedere al ribasso le proprie richieste, anche perché non appena sarà depositato il prolungamento, il prezzo scenderà a 12 milioni grazie alla clausola inserita al momento del rinnovo. [...]

(corsera)