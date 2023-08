Mistero Matic, l’insostituibile che sta pensando all’addio

Nemanja Matic non parla, non si allena, ma posta su Instagram una foto del Colosseo. Il serbo è al centro delle voci di mercato perché ha espresso la volontà di lasciare la Roma, le motivazioni sono da ricercare nel suo privato e nella necessità di guadagnare di più. [...] I giallorossi, infatti, chiedono 8/10 milioni per liberarlo, mentre dal Rennes ne verserebbero 3. L’obiettivo è monetizzare il più possibile e le prossime ore saranno decisive. Resta il fatto, però, che Matic è intenzionato a lasciare la Capitale e se l’addio dovesse concretizzarsi, Tiago Pinto dovrà farsi trovare pronto per rimpiazzarlo. [...] Il nome su cui sta riflettendo è quello di Leandro Paredes, ora tesserato al Psg ma spesso vittima di infortuni, stipendiato 7,5 milioni e con un solo anno di contratto.

(Il Messaggero)