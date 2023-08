Missione ‘Big Rom’, via alla rincorsa

Chissà se nelle prime due notti romane Lukaku sarà riuscito a chiudere occhio. A Trigoria hanno scelto di aspettare a diffondere le sue prime dichiarazioni ufficiali: “Sono felice di aver ritrovato Mourinho. Non vedo l’ora di poter giocare e aiutare la squadra”, una piccola anticipazione. Nessun problema con il contratto, che è stato depositato in Lega ieri pomeriggio: al Chelsea andranno 7 milioni per il prestito secco e il calciatore ne guadagnerà altrettanti, a cui si aggiungono dei bonus che potrebbero fargli lievitare l’ingaggio di un milione. Nessuna super commissione all’agente.

Ieri Lukaku è arrivato a Trigoria e ad attenderlo c’erano Mourinho e il suo staff e insieme hanno parlato del programma di riattivazione. Poco dopo l’attaccante ha svolto i primi esami atletici. I risultati sono stati positivi, dovrebbe smaltire appena due chili. Intanto la Roma è al lavoro per non farlo convocare dal Belgio.

Non sono previste presentazioni in piazza, ma si svolgerà tutto allo Stadio Olimpico nel prepartita di Roma-Milan. La tentazione è portarlo in panchina, ma non è ancora pronto per giocare.

(Il Messaggero)