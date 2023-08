Mazzone, omaggio speciale all'Olimpico. Oggi i funerali ad Ascoli: atteso Baggio

Oggi Carlo Mazzone verrà salutato alle 16:30 nella chiesa di San Francesco, nel cuore di Ascoli Piceno dove si è spento a 86 anni, nella sua casa a Porta Romana. Attesi tanti suoi giocatori per l'ultimo saluto: dovrebbe essere presente anche Baggio. I familiari, attraverso un post, ringraziano: "Tutti noi sappiamo quanto è stato grande come allenatore, ma come marito, padre, nonno, bisnonno e suocero è stato ancora più grande".

Ieri il commosso saluto dell'Olimpico con numerosi striscioni per lui: "Corri Carletto, corri verso il Paradiso" uno dei più belli. Standing ovation quando sul maxischermo compare la sua foto, Bruno Conti si commuove. Ai funerali ci sarà anche il fedelissimo Leonardo Menichini: "Sognava di allenare la Roma, diceva che uno non era allenatore se non sedeva sulla panchina giallorossa".

(Il Messaggero)