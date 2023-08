Matic resta ancora a casa, può tornare Paredes

A otto giorni dall'inizio del campionato Mourinho non sa se potrà contare su Nemanja Matic. Il giocatore ha chiesto di essere ceduto al Rennes, che gli ha proposto un ricco biennale con opzione per il terzo anno. La Roma però non lo libererà gratis ed è in attesa di un'offerta che non è ancora arrivata.

"Ho fiducia nei miei dirigenti che ci stanno lavorando, ma non possiamo fare il passo più lungo della gamba finché non sarà tutto pronto [...]", le parole del tecnico dei francesi Genesio. Il sostituto individuato a Trigoria è Leandro Paredes, rientrato al Psg dopo il prestito alla Juventus. Su di lui c'è il Galatasaray, ma preferirebbe la Roma.

(corsera)