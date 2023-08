Matic enigmatico: contatto con Paredes

Una fotografia che può diventare l’ultimo ricordo di Roma e della sua avventura in giallorosso. Lo scatto social di Matic al Colosseo ai tifosi sa tanto di messaggio di addio dopo la settimana turbolenta e che lo vede sempre più lontano dalla Capitale. Il caso Nemanja è scoppiato il 2 agosto in Portogallo, quando l’umore del centrocampista è cambiato totalmente, passando dal ragazzo più social e solare del ritiro (insieme a Dybala) al più schivo e riservato dell’Algarve. [...] Il serbo ha ricevuto una proposta dal Rennes: tre milioni netti per due anni, con opzione per un’altra stagione. Matic ha accettato e comunicato alla Roma l’intenzione di voler andare via a meno di due settimane dall’inizio del campionato. Si dice che alla base della decisione ci siano di mezzo anche questioni familiari. La moglie è appena rientrata nella Capitale dopo le vacanze in Serbia. Il club è stato ben chiaro con Nemanja: o il Rennes sborsa 7-8 milioni oppure il trentaquattrenne resta a Trigoria. Fin qui il Rennes non si è fatto sentire. [...] La Roma chiaramente in queste ultime ore si è mossa per cautelarsi qualora il giocatore dovesse lasciare Trigoria. Sono stati allacciati nuovamente i contatti con l’entourage di Paredes per cercare di trovare un accordo per portarlo nella capitale in prestito con diritto di riscatto.

(corsport)