Matic è andato, Paredes arriva subito

È davvero finita: Nemanja Matic è già sbarcato a Rennes, Francia nordoccidentale, per realizzare un proposito rumoroso: lasciare la Roma, che intasca una plusvalenza preziosa da 3 milioni utile a compensare la remissione fiscale sullo stipendio dovuta alla rinuncia al decreto crescita, come da legge dello Stato per i lavoratori che trascorrono un solo anno in Italia. (...) Ora Tiago Pinto deve sbrigarsi piuttosto ad assoldare il sostituto: ormai non ci sono più dubbi, sarà un altro campione del mondo in carica, Leandro Paredes, che il Psg cede a prezzi di saldo. Quando aveva lasciato Trigoria per trasferirsi allo Zenit San Pietroburgo, nell'estate del 2017, Paredes aveva fruttato alla Roma 23 milioni più 4 di bonus. Ora, a 29 anni, torna per 5-6 a firmare un contratto fino al 2026. Lo attendono per le visite mediche già nelle prossime 72 ore. In un'ottica di ampio respiro, tra due proprietà che si sono alternate al comando, è stato un grande affare di mercato. E può diventare anche un importante supporto tecnico per Mourinho, che nel ruolo di play oggi ha soltanto l'inossidabile Cristante a disposizione. (...)

(corsport)