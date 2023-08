Marcos Leonardo, si tratta. Falcao: "La proposta è bassa"

Marcos Leonardo era già pronto con le valigie in mano, ma il Santos per motivi di bilancio deve valutare il valore del cartellino e la rateizzazione del pagamento. La Roma ha chiesto di poter pagare dal 2024 (10 milioni più 8 di bonus) così da scaricare i costi sul prossimo esercizio e avere il budget per prendere un altro attaccante. L'agente del giocatore Rafaela Pimenta sta lavorando per trovare una soluzione, nonostante l'offerta dei giallorossi sia considerata bassa. Mourinho apprezza il giocatore, ma crede che abbia bisogno di tempo mentre a lui serve uno pronto fin da subito.

Uno dei nomi è Marko Arnautovic, col Bologna che non lo vuole cedere per meno di 5 milioni. Piace anche Nzola, vicino al West Ham, mentre resta sullo sfondo Morata, il preferito di Mou. Alexis Sanchez resta un'alternativa, mentre Villar è stato ceduto al Granada per 1,5 milioni più 30% di futura rivendita. Sul tavolo di Pinto poi sarebbe arrivata una proposta del Nottingham Forest di 25 milioni per Ibanez, nelle prossime ore la risposta. In via di definizione Renato Sanches che potrebbe essere in panchina il 12 in occasione dell'ultima amichevole dei giallorossi, a Tirana contro il Parizani Tirani.

(Il Messaggero)