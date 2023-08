Marcos Leonardo, Pinto è in chiusura: offerti dieci milioni più otto di bonus

Se Alvaro Morata e Gianluca Scamacca sono stati messi in stand-by per motivi economici, Marcos Leonardo è diventato un obiettivo concreto. La Roma ha messo sul piatto 10 milioni più otto di bonus, con Tiago Pinto che vorrebbe però dilazionare il pagamento. Nel giro di un anno il valore di Marcos Leonardo è lievitato, e non è un caso che abbiano tentato un approccio anche Aston Villa e Nottingham Forest.

Mourinho intanto nutre qualche perplessità, non tanto sulle sue qualità quanto sul suo rendimento nell'immediato. Se ci fossero state le cessioni di Ibanez, Karsdorp e Belotti, il tecnico starebbe già allenando Morata e non avrebbe messo pressing alla società. I 21 milioni che chiede l'Atletico Madrid restano troppi ma Mourinho avrebbe chiamato il giocatore dicendogli di aspettare. Non è arrivata invece la chiamata per Scamacca, prossimo alla cessione all'Inter. Davanti piace Marko Arnautovic del Bologna mentre restano validi Alexis Sanchez, Marin Ljubicic e Vangelis Pavlidis.

(Il Messaggero)