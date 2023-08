Marcos, è braccio di ferro

Marcos Leonardo si sente imprigionato. Fosse per lui sarebbe già salito su un aereo per Roma e da almeno tre giorni si starebbe allenando con José Mourinho. Così non è, perché il Santos non lo ha ancora lasciato libero di partire e provare la scommessa nel calcio che conta, nonostante la promessa fatta nel 2021 di lasciarlo andare qualora fosse arrivata un’offerta soddisfacente dall’Europa. [...] Trattativa che, però, sta andando per le lunghe e che il giocatore sta forzando: per due giorni non si è allenato, anche se ieri è stato segnalato in campo dai media brasiliani. Insomma, Marcos Leonardo i segnali li ha dati (anche, secondo quanto sostiene qualcuno, rinunciando al suo 40% sulla cessione del cartellino in favore del Santos: ma la notizia non è confermata), ora si aspetta che anche da Roma ingranino la quinta magari accettando i termini di pagamento proposti dal Santos che prevedono il saldo subito (a Trigoria vorrebbero pagare a partire dal 2024). [...] In un colloquio con l’Atalanta sono stati offerti Luis Muriel e Duván Zapata. L’ex Sampdoria e Udinese piace, ma non convince appieno per via dell’ultima stagione segnata da tanti infortuni e pochi gol (2). Inoltre, il valore si aggira sui 10 milioni. Luis, invece, è stato spesso tra i desideri di Tiago Pinto, è in scadenza a giugno 2024 e dopo gli acquisti di Scamacca e Touré troverebbe pochissimo spazio a Bergamo. Il suo agente l’ha proposto e adesso la Roma sta considerando l’idea di affiancarlo a un attaccante più giovane e sfruttarlo fino al ritorno di Abraham in pianta stabile. [...] Insomma, il profilo è quello di un centravanti che conosca la Serie A, possa giocare il 20 agosto e per i prossimi mesi, in attesa che Marcos Leonardo si ambienti e Abraham torni l’attaccante che era nel suo primo anno in Italia.

(Il Messaggero)