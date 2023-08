Mancini: "Gravina pensava cose opposte alle mie. L'Arabia? Non è per questo che ho lasciato la Nazionale"

CORSPORT - Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana che tra sabato e domenica ha rassegnato la sue dimissioni alla Federcalcio, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano romano spiegando le motivazioni del suo addio. Questo uno stralcio delle sue parole:

“Ho cercato più volte di parlare con Gravina ed esporgli le mie ragioni. Gli ho spiegato che in questi mesi mi doveva dare tranquillità, lui non l’ha fatto e io mi sono dimesso. (...) Si è mai visto un presidente federale che cambia lo staff di un ct? Gravina è da un anno che voleva rivoluzionarlo, io gli ho fatto capire che non poteva, che al massimo poteva inserire un paio di figure in più, ma che non poteva privarmi di due persone di un gruppo di lavoro che funzionava, che funziona e che ha vinto l’Europeo. Semmai sono io che potevo sostituire un membro dello staff. La verità è che da un po’ di tempo Gravina pensava cose opposte alle mie. Ma allora perché intervenire sullo staff? Cosa c’entra? A quel punto doveva mandare via me. Invece ha colto l’occasione perché alcuni miei collaboratori erano in scadenza e ha giocato su questo. Io potevo essere più duro, certo, ma pensavo lo capisse da solo .Le motivazioni sono un po’ tutte. Quando si inizia a parlare di cose che comunque competono al nostro lavoro, è il mio parere, penso sia giusto cambiare. Quando si cambiano delle cose e non si è sempre sul pezzo, è meglio per tutti cambiare. Ho cercato di andare avanti perché ci tenevo tanto, purtroppo le cose finiscono. (...) L'Arabia? Di offerte ne ho sempre avute e ne ho, perché faccio questo lavoro. Sono un allenatore e nel momento in cui mi capiterà la proposta che mi piace la accetterò. Il motivo per cui ho lasciato la Nazionale non è sicuramente questo, altrimenti lo avrei fatto prima (...)"