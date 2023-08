Manca la punta: stallo Zapata, attesa per Marcos Leonardo

Una giornata interlocutoria. Come tante se ne vivono nel trimestre di calciomercato. Nel giorno delle ufficialità di Paredes e Renato Sanches la Roma non ha registrato passi in avanti nelle trattative per Zapata e Marcos Leonardo. (...) Domenica l’attacco sarà formato da El Shaarawy e Belotti, non certo la soluzione sperata dopo l’infortunio di Abraham a maggio scorso e l’infinita ricerca estiva del nuovo numero 9. Duvan Zapata è l’obiettivo principale per l’attacco, ma la trattativa rimane in stallo. Il colombiano spinge per una cessione a titolo definitivo, ma sia l’Atalanta che la Roma continuano a trattare per una cessione in prestito con obbligo di riscatto. Troppo poco per il 32enne Duvan che pretende una cessione a titolo definitivo. (...) Intanto il tempo passa, anche per Marcos Leonardo. La trattativa tra la Roma e il Santos resta aperta, ma i giallorossi vorrebbero chiuderla senza arrivare allo scontro frontale con il club brasiliano. Il presidente Andres Rueda ha fatto capire cosa manca: “L’offerta della Roma non corrisponde al valore del giocatore”. Che tradotto vuol dire più soldi. Quelli che ha messo sul piatto la Roma, arrivando a circa 20 milioni totali. La nuova offerta c’è, una cifra ritenuta congrua anche dai brasiliani. Modalità di pagamento e bonus restano l’ostacolo da superare. Il Santos, capito che l’unica strada è la cessione, vuole incassare il più possibile, senza rischi. (...)

(La Repubblica)