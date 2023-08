Magia Dybala poi nuovo problema fisico

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma sconfitta a Tolosa e con Dybala uscito malconcio. I giallorossi in campo con l’ormai classico 3-5-2: in porta Rui Patricio, difeso da Lorente, Smalling e N’Dicka. Le fasce sono presidiate da Kristensen e Zalewski, mentre il terzetto di centrocampo è inizialmente formato da Cristante, Bove e Aouar. Tandem d’attacco affidato a Belotti e Dybala. I giallorossi faticano a entrare in partita e vanno in svantaggio dopo 5 minuti con un inserimento di Dallinga che sfrutta un cross dalla sinistra anticipando un non perfetto Rui Patricio e realizzando 1’1-0. Il pareggio della Roma arriva venti minuti dopo grazie a una perla balistica di Dybala – il primo tiro nello specchio dei giallorossi – che da calcio di punizione supera la barriera e trafigge Restes. La Roma si rende ancora pericolosa alla mezz’ora quando il portiere di casa si rende partecipe di una doppia parata prima sul tiro-cross di Zalewski e poi sul colpo a botta sicura di Kristensen. A 10 minuti dalla fine Dybala lascia il campo per un fastidio all’inguine, con Pellegrini che prende il suo al fianco di Belotti. Il primo tempo termina senza pericoli da entrambe le parti. La seconda frazione di gioco inizia con quattro cambi per la Roma: entrano Svilar, Mancini, Spinazzola ed El Shaarawy al posto di Rui Patricio, Ndicka, Zalewski e Aouar. Partita che ricomincia a ritmi bassi fino al 78′ quando Mancini imbuca Pellegrini che al volo gira verso la porta, con Restes che nega il gol del vantaggio al capitano giallorosso con un miracolo. Roma beffata al 90′ da Begraoui che sfrutta un cross rasoterra per realizzare il 2-1.