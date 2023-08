Ma Romelu è un affare o no? Operazione che peserà tra i 15 e i 20 milioni. E senza preparazione…

Proprio come Gabriel Omar Batistuta, anche se poi la gente giallorossa spera che il paragone regga solo dal punto di vista dei successi e dei gol. Ma il filo diretto che lega Lukaku all’argentino va oltre. Perché se è vero che il Re Leone fu uno degli artefici del terzo scudetto giallorosso, è anche vero che il suo acquisto mise in seria crisi i conti della Roma. Insomma, lo scudetto cancellò ogni pensiero, ma senza i dubbi se ne fosse valsa la pena sarebbero stati leciti. Ed allora viene da pensare lo stesso anche sull’operazione-Lukaku: sarà davvero un affare? È chiaro che molto, se non tutto, dipenderà poi dal campo e dai risultati che porterà in dote il gigante belga. Ma proviamo a capire anche quali possano essere le controindicazioni dell’operazione che sta facendo sognare Roma ad occhi aperti. [...] Se Roma e Chelsea troveranno davvero un accordo, l’operazione finirà con il pesare sulle casse giallorosse per una cifra che oscilla tra i 15 ed i 20 milioni di euro. [...] Poi c’è la questione fisica, perché chi negli ultimi giorni ha visto Lukaku allenarsi dal vivo racconta di un giocatore con almeno 4-5 chili in più. Insomma, ci vorrà il tempo e il modo di rimetterlo in forma nel modo più accurato possibile, anche perché Romelu storicamente quando non fa la preparazione pre-campionato ci mette sempre un po’ a carburare, rischiando poi anche molto a livello di infortuni. [...] Se tutto funzionerà alla perfezione, sarà un affare. In caso contrario, c'è da capire.

(gasport)