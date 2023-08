Lukaku va di corsa

Ieri Romelu Lukaku è stato avvistato al Foro Palatino per lo shooting con la maglia della Roma: “Sono felice di ritrovare Mourinho - ha detto - non vedo l’ora di scendere in campo”. La sua prima vera giornata in giallorosso era iniziata molto presto, infatti la mattina è arrivato a Trigoria per una visita del centro sportivo, per firmare il contratto e rilasciare l’intervista ai canali del club. Nel pomeriggio l’attaccante ha svolto una seduta individuale di allenamento, che oggi potrebbe essere doppia. L’obiettivo è quello di tornare a disposizione dopo la sosta, cioè nel match contro l’Empoli. Lukaku vorrebbe andare in panchina già domani contro il Milan e non è escluso che possa accontentarlo.

(gasport)