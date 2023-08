Lukaku, si tratta a oltranza. La città aspetta col fiato sospeso

L'intrigo più appassionante del calciomercato coinvolge tre Paesi, quattro città, due squadre e ha un unico protagonista: Romelu Lukaku. Il popolo romanista è pronto a riversarsi negli aeroporti della capitale per accogliere l'attaccante belga, ormai a un passo dal vestire la maglia giallorossa. L'accordo definitivo fra la Roma e il Chelsea ancora non è stato raggiunto né per l'entità della cifra da versare agli inglesi, ma non è questo lo scoglio maggiore, né soprattutto sullo stipendio da corrispondere al giocatore. Ryan Friedkin e Tiago Pinto però sono rimasti a Londra per proseguire i colloqui e perfezionare l'operazione capolavoro dell'estate. Nonostante gli intoppi, l'ottimismo non è scemato. […]. L'ostacolo alla fumata bianca è parso piuttosto il diniego degli inglesi a contribuire al pagamento dell'ingaggio da 12 milioni che attualmente percepisce Lukaku. Inutile il tentativo della Roma di abbattere i costi chiedendo al giocatore un sacrificio in busta paga, considerando pure che ci sono in ballo anche alcune pendenze economiche fra il centravanti e il Chelsea (dovrebbe rinunciare alle mensilità di luglio e agosto). […] La città freme e si prepara ad abbracciare il suo nuovo eroe: due anni fa arrivò lo Special One, il pifferaio magico che i romani incantati seguono. La scorsa estate andò in scena la presentazione di Paulo Dybala all'Eur, trattato alla stregua di una rockstar. E ora fiato sospeso per lo sbarco del nuovo Gladiatore.

(corsera)