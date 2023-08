Lukaku si offre a tutti. Zapata-Roma: frenata

Un'altra scheggia impazzita sta animando le ore dell'ultima settimana di trattative, ovvero Romelu Lukaku, il fidanzato che ha mollato l'Inter allaltare, sognando nuove destinazioni. Lo spericolato avvocato Ledure che lo rappresenta ha avvicinato la Juventus (ma senza il coinvolgimento di Vlahovic nell'operazione con il Chelsea, l'affare stenta a decollare), il Milan (che non ha alcuna intenzione di mettere nello spogliatoio un personaggio così ingombrante) e ora la Roma, causando un'onda anomala di entusiasmo nella capitale. I colloqui fra Tiago Pinto e l'Atalanta per Duvan Zapata hanno subito ieri una brusca frenata, da capire se irrimediabile o provvisoria. La proposta da 10 milioni, suddivisi equamente fra parte fissa e variabile non viene giudicata sufficiente dai bergamaschi che a malincuore si priverebbero del colombiano, dovendo fare i conti con il grave infortunio di Tourè. Per giunta lo stesso attaccante non pare convinto di trasferirsi a Roma, lontano dai figli che resterebbero a Bergamo.

(corsera)