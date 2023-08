Lukaku-Roma, c'è il nodo ingaggio. Deve rinunciare a 5 milioni l'anno

Il livello di psicosi a Roma, nella febbrile attesa dell'arrivo di Lukaku, si misura nel monitoraggio del volo di Dan Friedkin, effettuato da diversi siti specializzati sui giallorossi. Così si è scoperto che dopo essere partito nella notte di sabato da Houston, il jet è arrivato ieri pomeriggio a Londra. I colloqui per il trasferimento del belga proseguono in maniera febbrile: Tiago Pinto è rimasto in Inghilterra per intrattenere contemporaneamente i rapporti con i dirigenti del Chelsea e soprattutto con l'avvocato dell'attaccante belga. Con il passare delle ore la matassa si sta dipanando: l'accordo fra i due club sulla cifra che la Roma dovrà versare per il prestito puro dell'attaccante (respinto il tentativo di inserire l'obbligo di contratto) è vicino sulla base di 5 milioni di euro più bonus. Molto più complessa è la questione legata all'ingaggio da versare al giocatore, dal momento che il Chelsea (furibondo con la punta per il comportamento poco lineare di quest'estate) non intende partecipare alla corresponsione dello stipendio. [...]

(corsera)