Lukaku: ora resta solo la Roma

[...] La Roma si è fatta avanti per Lukaku, vero, ma solo a patto di poter prendere con un colpo "last minute" il giocatore con la formula del prestito. I 30-35 milioni richiesti dal Chelsea solo gli arabi al momento possono permettersi di pagarli, ma Lukaku per ora non gradisce una destinazione esotica. […] Viste le difficoltà (costi insostenibili, come successo qualche settimana fa per Scamacca) di arrivare al bomber belga, i capitolini si sono concentrati sull'atalantino Duvan Zapata (accettata la proposta per un triennale). Ma dopo le perplessità di Gasperini, che non intende privarsi del centravanti senza un sostituto (piace lo juventino lling jr) anche alla luce dell'infortunio di Touré e della possibile partenza di Muriel, la trattativa si è arenata anche a causa del mancato accordo fra le società: dieci milioni la richiesta dei bergamaschi, cinque (più cinque di bonus, ma a condizioni complicate) l'offerta della Roma che aspetterà fino a stasera. Poi cambierà obiettivo. Ai giallorossi è stato proposto nelle ultime ore Luka Jovic.

(Nazione - Carlino - Giorno)