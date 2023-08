Lukaku non va usato solo in transizione. A lui palla in area

L'arrivo di Lukaku dovrebbe servire a risolvere quei problemi in fase realizzativa che hanno contrassegnato la Roma lo scorso anno. Nell'ultimo campionato i giallorossi hanno segnato 50 reti, mentre il belga pur non essendo più quello visto con Antonio Conte in panchina ha segnato 10 gol e prodotto 6 assist.

Come si vede quindi è un elemento ancora in grado di fare la differenza in Italia, a patto che venga inserito in un contesto strutturato. Il che, per la Roma, vorrà dire non soltanto utilizzarlo in transizione, ma anche fornirgli un adeguato numero di palloni in aerea. [...] Una delle chiavi per il successo tecnico dell'operazione sarà il legame associativo che Mou saprà instaurare tra Lukaku e Dybala.

(Corsera - M. Tossani)