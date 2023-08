Lukaku non è più un sogno. Friedkin e Pinto volano a Londra

Quello che sembrava un sogno si sta trasformando in realtà. Romelu Lukaku è vicinissimo a vestire la maglia della Roma, con Dan Friedkin e Tiago Pinto che ieri sono volati a Londra per chiudere l'operazione e trovare l'accordo col Chelsea sulla base di un prestito secco con diritto di riscatto. Il club inglese vuole liberarsi del giocatore che non rientra più nel progetto tecnico e dopo l'eclissarsi dell'idea Juventus e i rifiuti del giocatore alle ipotesi arabe, si è ritrovato costretto ad accettare le condizioni del belga.

La Roma pagherà tutto l'ingaggio di 12 milioni lordi del giocatore, che col decreto Crescita saranno 9 netti. Uno sforzo per i Friedkin che hanno deciso di fare all in sul belga. Mourinho sapeva e aveva lanciato qualche segnale in conferenza stampa: "Il direttore mi ha detto che lavoreranno forte in questa settimana per dare alla squadra la possibilità di avere un altro attaccante con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo". Ogni ora potrebbe essere decisiva, tutto è allineato affinché la trattativa si concluda positivamente.

(La Repubblica)