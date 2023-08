Lukaku inizia alle 8: firma, test e fotografie

L’annuncio della Roma ci sarà ogggi, ma il contratto di Romelu Lukaku è stato ufficialmente depositato nella giornata di ieri in Lega. Dopo aver visitato Trigoria in mattinata, firmato il contratto e rivisto Mourinho, l’attaccante si è allenato individualmente per valutare la sua condizione atletica. Con l’arrivo di Lukaku anche gli equilibri del campionato sono cambiati e lo testimoniano anche le agenzie di scommesse, che pagano 8 volte la posta nel caso in cui il belga diventi capocannoniere.

(corsera)