Lukaku infiamma Roma, la risposta ai disagi di Mou

Con Romelu Lukaku la proprietà della Roma ha scelto la strategia del grande nome, dopo José Mourinho e Paulo Dybala. Con l'obiettivo di raggiungere la Champions League e guadagnare tempo sul 2027, anno del centenario e nelle idee della società l'ultimo con le restrizioni Uefa e il primo con lo stadio a Pietralata. Al netto di doverosi controlli però, l'Italia resta il Paese più complicato per costruire stadi.

In attesa di ciò la gestione di José Mourinho ha portato una Conference League, un'Europa League sfiorata e un Olimpico traboccante di folla. Ha raggiunto un'empatia con i giovani, privilegiando le coppe rispetto al posto Champions. Ha ottenuto abbastanza da Dybala, ottenendo un tradimento tecnico da Abraham e umano da Matic. Lukaku è la risposta a tutti questi disagi, in passato ha trascinato l'Inter allo scudetto così come Dybala lo ha fatto con la Juventus. Sono entrambi del '93 e hanno saltato tante partite, ma il rischio vale evidentemente la candela. [...]

