Lukaku e quel feeling con Mourinho: “Per lui andrei contro un muro”

Si sono sentiti per telefono durante i giorni della trattativa, oggi si incontreranno: è la terza volta che Lukaku e Mourinho lavoreranno insieme, il primo incontro nella stagione 2013/14. Big Rom aveva appena 20 anni. José non gli ha dato tanta fiducia nelle quattro gare in cui l’ha avuto a disposizione, tra cui la finale di Supercoppa europea contro il Bayern Monaco in cui è subentrato nei tempi supplementari a Fernando Torres. Lì probabilmente si sono incrinati i rapporti tra i due perché il belga fallì il rigore decisivo: "Quando avevo 20 anni lui è stato molto duro con me ma ora lo capisco. In fondo voleva solo che migliorassi". Nell'estate del 2017 passa al Manchester United, dove ritrova Mourinho: in 51 partite colleziona 27 gol e 9 assist. Tra i due c'è stato un rapporto di alti e bassi, ma con la lealtà a contraddistinguerlo: "Andrei contro un muro di mattoni per Mourinho e lui lo sa". José disse: "È forte fisicamente ma dentro è un bambino che ha bisogno di sentirsi importante. Quando l’ho conosciuto al Chelsea era un ragazzino, a Manchester era in fase di sviluppo. All’Inter è diventato un top". Il compito di Mourinho sarà quello di rilanciarlo.

(Il Messaggeo)