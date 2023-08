Lukaku e lo Special One: 76 gare, 33 gol, 10 assist

Lukaku ha già giocato 76 partite con Mourinho, 3 al Chelsea e 73 al Manchester United, con 33 gol e 10 assist tutti con i Red Devils. Insieme non sono riusciti a vincere trofei, perdendo due Supercoppe europee: nel 2013 il belga entrò al 98' per Fernando Torres e si fece parare il rigore decisivo, nel 2017 il Real Madrid vinse 2-1 e non bastò il suo gol.

L'unica stagione intera con Mou in panchina e Lukaku in campo è quella del 2017-18. Il Manchester arrivò secondo, perse 1-0 col Chelsea la finale di FA Cup, venne eliminato dal Bristol nei quarti di League Cup e dal Siviglia negli ottavi di Champions. Romelu segnò 27 reti in 51 partite.

(corsera)