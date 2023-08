Lukaku è della Roma, oggi abbraccia Mou

Lo ha desiderato così tanto che sarà Dan Friedkin a trasportare personalmente Romelu Lukaku a Roma, guidando il jet che atterrerà a Ciampino alle 17. Si è rivelata decisiva la presenza del presidente dei giallorossi alle ultime 36 ore di colloqui con i blues. L'attaccante, che aveva flirtato con la Juve e solleticato l'interesse del Milan, mentre l'Inter era convinta di confermarlo per la seconda stagione consecutiva, accetta il trasferimento a Roma con la formula del prestito secco, che costerà ai capitolini 5,8 milioni di euro.

Il giocatore per rilanciarsi in Serie A si riduce lo stipendio da quasi 12 a 7,5 milioni bonus compresi. La Roma riconoscerà commissioni per 2 milioni, il Chelsea pagherà al belga gli stipendi di luglio e agosto. Nel nuovo contratto con il club londinese c'è una clausola rescissoria da 43 milioni. [...]

(corriere della sera)