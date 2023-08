Lukaku, c'è la Roma!

Oggi è il giorno del grande sogno, anche se Roma ha cominciato a sognare da quando Ryan Friedkin e Tiago Pinto hanno preso l'aereo per Londra, con l'obiettivo di tornare con Romelu Lukaku. La Roma stava lavorando sottotraccia sul belga da una decina di giorni, con la convinzione di fare l'operazione negli ultimi giorni di mercato. Poi il Chelsea ha aperto al prestito per la prima volta, complice lo stallo del mercato sul giocatore e i buoni rapporti tra le due proprietà.

La dirigenza della Roma ha quindi preferito partire subito per Londra per accelerare, con Lukaku che ieri ha avuto una videochiamata con Mourinho che gli ha illustrato un progetto ambizioso. Il Chelsea ha chiesto un prestito oneroso di 8 milioni più bonus con diritto di riscatto, la Roma ha ribadito agli inglesi la necessità di partecipare a parte dell'ingaggio. Degli 11 attuali ne vorrebbero pagare 7. Dovesse sbarcare a Roma, Lukaku dovrà ritrovare la condizione, non gioca da due mesi e ha saltato la preparazione. Roma però intanto sogna.

(gasport)