Lukaku Capitale

L'attacco che Beppe Marotta aveva programmato di allestire all'Inter sarà, forse, protagonista all'Olimpico. Una città col fiato sospeso, dopo che ieri Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono partiti per Londra per incontrare il Chelsea e strappare il sì di Romelu Lukaku. Un'operazione suggestiva ma che sta per realizzarsi, proiettando di fatto la Roma tra le aspiranti allo scudetto. Manca il sì definitivo del giocatore, in teoria orientato ad aspettare altre 24 ore, ma a Roma si respira fiducia.

Tutto è iniziato giovedì pomeriggio quando Tiago Pinto, dopo l'arrivo di Azmoun, informa i giocatori più rappresentativi che proverà a prendere Lukaku. Poi ieri mattina la news che il Chelsea, per la prima volta, apre al prestito a due condizioni: oneroso o con obbligo di riscatto. I buoni rapporti tra le proprietà fanno il resto, con Pinto che ora ipotizza di dirottare il budget di Zapata proprio su Lukaku. Mourinho aspetta ottimista, manca l'ultimo sì del belga con le forze dell'ordine già al lavoro per studiare il piano di sbarco di Romelu.

