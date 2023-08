Lukaku, avvio sprint fra tour e droni. Ma la Roma è in ansia per Dybala

Romelu va di corsa. Nella giornata di ieri Lukaku ha firmato il suo nuovo contratto e ha anche svolto una seduta di allenamento prima di recarsi al Foro Palatino per lo shooting. “Sono felice di tornare a lavorare di Mourinho”, le prime parole dell’attaccante.

La Roma ha sborsato 7 milioni di euro per il prestito secco del centravanti belga, il quale percepirà uno stipendio da 7 milioni netti.

Nel primo allenamento Lukaku ha dato buoni segnali, ma è quasi impossibile ipotizzare per il match di domani sera contro il Milan qualcosa in più della panchina. Rischia di andare in tribuna, invece, Dybala, che non ha ancora recuperato dall’affaticamento all’adduttore destro.

(corsera)