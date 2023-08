Lukaku: “Arrivo”. Trattativa a oltranza per convincere i Blues

Se per Abraham ci vollero 4 giorni di trattativa, nessuno si sorprenda se per portare Lukaku a Roma ce ne vorranno due o tre. Certo, dopo l’uscita allo scoperto del belga al sito “Het Laatste Nieuws” in occasione del torneo “Boom”, dove il figlio ha giocato ieri la sua prima partita con l’Anderlecht, in molti già per oggi avevano prenotato un picnic all’aeroporto di Fiumicino. «Domani (oggi, ndr) volerò a Roma per firmare il contratto. Sono nervoso per il debutto del piccolo», le parole di Big Rom, fattosi immortalare vicino al figlio Romeo. Inevitabile l’associazione con la Roma a Verona, nella città di Giulietta, per poi restare un po’ delusi quando si è capito che l’accelerazione impressa dall’attaccante è stata perlomeno prematura. [...] Come in tutte le trattative, c’è infatti una domanda e un’offerta. E forse, tra l’entusiasmo per l’apertura del centravanti e quella del Chelsea alla formula del prestito, ci si è dimenticati che in ballo ci sono tanti soldi. [...] Vien da sé che inserire un contratto di 8 milioni netti nelle casse giallorosse (che poi al lordo beneficeranno della decurtazione del Decreto Crescita, anche se a Trigoria vogliono essere certi della possibilità di avvalersene considerando che Lukaku entra nel 5° anno di beneficio) fa tutta la differenza del mondo. [...] orte del sì del ragazzo che si è esposto pubblicamente e consapevole che il Chelsea ha necessità di privarsene, Pinto proverà a convincere la dirigenza londinese a fare un passo in avanti. I rapporti tra i proprietari dei due club sono ottimi, ci vuole soltanto pazienza e trovare la chiave per venirsi incontro. Perché ad oggi nella testa di Lukaku c’è soltanto la Roma, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate al sito belga. Ma conoscendo la volubilità del ragazzo – per informazioni chiedere all’Inter – meglio fare presto.

(Il Messaggero)