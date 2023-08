Lukaku alla Roma: oggi la fumata bianca

Romelu Lukaku adesso è davvero a un passo dalla Roma: oggi può arrivare l’attesa fumata bianca. Se l’aspetta il Chelsea, se l’aspetta Dan Friedkin, se l’aspetta anche il centravanti che da Bruxelles attende solo il via libera per volare a Londra, salire sull’aereo privato del presidente, sbarcare nella Capitale e presentarsi ai nuovi tifosi. [...] Lukaku è talmente vicino che le telefonate tra lui e Mourinho sono sempre più frequenti. Anche dopo la sconfitta della Roma contro il Verona i due si sono sentiti per fare il punto della situazione. Del resto, Romelu è tanto atteso dai tifosi quanto dallo Special One (e a proposito, se l’affare andrà in porto oggi, Pinto proverà a prendere anche un difensore centrale). La paura di chiudere il mercato con Azmoun (infortunato) si è trasformata in un’eccitazione generale nella Capitale per l’ennesima americanata dei Friedkin. Il tentativo sull’idea nata all’inizio della scorsa settimana si è tramutato con il passare delle ore in impresa fino a essere una concreta speranza. Ora Romelu si vede già con la maglia giallorossa. [...] Tutto fatto con il Chelsea, quasi tutto fatto con il giocatore. La questione ingaggio si definirà oggi, Tiago Pinto ieri sera ha continuato a parlare con l’agente del belga e questa mattina conta di chiudere l’accordo. Il gm fin qui è stato disposto a pagare 7,5 milioni di ingaggio del giocatore a fronte degli 11,3 milioni che percepisce: la Roma e il Chelsea hanno chiesto a Lukaku di ridursi lo stipendio e così sarà molto probabilmente. Ciò non esclude un inserimento da parte del gm portoghese di qualche bonus legato a presenze, gol e qualificazione alla Champions.

(Corsport)