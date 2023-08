L'Olimpico è pronto e riparte dal sold out

La prima all'Olimpico della nuova stagione sarà contro la Salernitana, senza partita inaugurale dato il rifacimento del manto erboso. Si ripartirà subito dalla sfida contro gli uomini di Paulo Sousa, con i tifosi pronti a sostenere la squadra cercando di trascinarla alla prima vittoria stagionale. Come ormai accade da un anno a questa parte, la Roma riparte dal suo popolo e dal trentacinquesimo sold out dell'era Mourinho.

Un amore che passa ormai inosservato, dopo un'intera stagione di sold out a prescindere dai risultati. In chiave abbonamenti sono quarantamila le tessere polverizzate in poche settimane, con la Roma costretta a chiudere la campagna. In vista dell'esordio, nonostante l'aumento dei prezzi, resta solamente qualche posto in tribuna Tevere e Monte Mario. Con la speranza di vedere volti nuovi che possano far sorridere lo Special One.

(corsport)