L'offerta folle di Follieri: 850 milioni per la Roma. Ma i Friedkin fanno muro

Riservata strettamente privata e confidenziale: comincia così la lettera di Raffaello Follieri, anche se poi è stata pubblicata e riportata su giornali e siti vari. E dopo un paio d'ore è arrivata la risposta dei Friedkin: "In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanch per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l'acquisizione del club [...]".

Chi è Raffaello Follieri? Un affarista arrembante, tifoso della Roma e titolare di un patrimonio stramilionario. Nel 2004 si era presentato come uomo d'affari con forti legami in Vaticano, con Bill Clinton e Ronald Burkle che gli avevano offerto 50 milioni per l'acquisto di chiese e monasteri cattolici romani presenti nel territorio americano. Da qui in poi Follieri viene arrestato per 14 accuse di frode telematica, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere: lui si dichiara colpevole e il giudice lo condanna a 4 anni e mezzo. Rilasciato nel 2012, Follieri si è trasferito in Italia col divieto di tornare negli Usa. La sua attuale attività principale, FHolding UAE, con investimenti nel mondo arabo ha valori altissimi. Negli ultimi anni sono svaniti i tentativi di acquisire Foggia, Catania e Palermo.

(il Giornale)