Lite tra Fiorentina e Roma, ma Beltran è pronto per la viola

Sempre più colpi di scena nella corsa al numero 9 della Roma. Viste le difficoltà per arrivare a Marcos Leonardo, Tiago Pinto era andato con forza su Lucas Beltran, attaccante del River Plate. C'era l'accordo con il giocatore, ma la Fiorentina ha fatto la voce grossa in virtù dell'offerta migliore presentata al club argentino per il cartellino dell'attaccante. L'offerta romanista era di 20 milioni bonus compresi, mentre la viola offriva 20 più 5 di bonus. Il cambio di rotta di Pinto potrebbe essere anche una mossa strategica per forzare la mano al Santos per Marcos Leonardo, che continua la sua guerra interna con la dirigenza nel Santos: no alla proposta di rinnovo con stipendio raddoppiato e no agli allenamenti. L'attaccante lo ha detto anche ad Aguirre, il nuovo tecnico: vuole la Roma. La palla passa al Santos. Per quanto riguarda l'altro centravanti da prendere, quello "esperto", il preferito rimane Duvan Zapata. Si tratta con l'Atalanta e i giallorossi sarebbero disposti ad abbassare il numero delle presenze far scattare l'obbligo di riscatto, dal 50% al 40%. Continua il muro del Bologna per Marko Arnautovic: la richiesta rimane di 10 milioni di euro. Alle battute finali l'operazione con il PSG per Renato Sanches.

(corsera)