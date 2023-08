L'indispensabile Belotti a caccia del passato

Il problema della Roma non è avere come centravanti Belotti, ma non avere alternative di ruolo. Nonostante Abraham sia infortunato dal 4 giugno, la Roma non è ancora venuta a capo a questa priorità. E oggi il giudizio sul mercato non può non tenere conto di questo flop.

Andare in campo contro la Salernitana con un solo centravanti e senza Dybala e Pellegrini non è viatico per una serata tranquilla. Di sicuro Belotti non potrà fare peggio dello scorso campionato, e allora perché non ribaltare le critiche che da mesi sono sul suo conto? 106 gol in Serie A e trenta anni ancora da compiere: detta così la sua titolarità fa un po' meno paura.

(corsera - M. Ferretti)