L'imbarazzo di Josè: parte penalizzato al "Gioco dei 9" della Serie A

Se un tifoso della Roma volesse farsi del male, potrebbe usare un metodo facilissimo:

mettere a confronto i centravanti delle squadre che, sulla carta, insieme con quella giallorossa si giocheranno le prime posizioni del campionato. Basterebbe fare alcuni nomi, da Osimhen a Lautaro Martinez fino a Scamacca, Vlahovic (o Lukaku?) e

Immobile, per mettersi le mani tra i capelli. Lotta impari, visto che la punta centrale della Roma al momento è Andrea Belotti, zero reti nell'ultima serie A. […] Ma per dirla con Mourinho, «giocatori forti fanno forti le squadre». Ecco perché cè la necessità assoluta, imprescindibile che la Roma porti a casa, e al più presto, un tipo dal gol facile, uno che sappia far centro magari anche senza la compartecipazione della squadra. Un bomber, ecco. Si chiede troppo? Uno così costa, è vero, ma prima o poi qualche soldo dovrà (di nuovo) essere speso.

(corsera)