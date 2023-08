L'estate di Pagano. E sogna il Bentegodi

Non c'è dubbio, è l'estate di Riccardo Pagano. Di quelle che non dimenticherà mai. Il giovane trequartista è stato infatti promosso in pianta stabile in prima squadra dopo aver fatto molto bene nella Primavera di Guidi. In pianta stabile, si, ma martedì sera il tecnico dei giovani lo ha chiesto in prestito a Mourinho per farlo giocare nella Supercoppa contro il Lecce. Perché non sfruttarlo in una partita che avrebbe potuto regalare il primo trofeo stagionale ai giallorossi? E così è stato. Con la sua qualità ha contribuito ad alzare il trofeo contro i campioni d’italia. […] Di certo Pagano sta crescendo bene sotto la guida di un allenatore ambizioso e di uno che ha vinto tutto in Europa. Non poteva chiedere di meglio. «l’emozione che ho provato all'Olimpico entrando in campo è stata una cosa indescrivibile, ringrazio Mourinho per l'opportunità che mi ha dato e spero me ne darà altre. Provo a fare sempre il massimo, cerco di mettere in difficoltà il mister dei grandi». Pagano aspetterà nuove opportunità ma sotto sotto spera di avere un'occasione già nella sfida di sabato contro il Verona. [...]

(corsport)