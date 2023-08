Le mosse di Josè per trovare i gol. Palle inattive e libertà a Dybala

Non sei tra gli allenatori più vincenti della storia del calcio se non sei abituato anche a fare di necessità virtù. Quando era in difficoltà sulle fasce José Mourinho si è inventato Zalewski esterno con tanto di telecamera personalizzata; quando Wijnaldum stentava a centrocampo ha dato fiducia a Bove e quando l'attacco latitava ha creato, quasi dal nulla, Felix. Per questo, in attesa che il club colmi quel vuoto che Mou ha ben immortalato nell'ultima foto del ritiro portoghese, l'allenatore e il suo staff stanno studiando soluzioni per rendere la Roma più offensiva e cattiva. […] Paulo sarà il punto di riferimento dalla trequarti in poi e, naturalmente, il rigorista della squadra. […] Le punizioni dirette saranno quasi tutte le sue, sugli alri calci da fermo e sui corner si alternerà con Pellegrini. […] Non solo attacco, ma anche centrocam-po: gli inserimenti dei centro-campisti, con Pellegrini e Aouar su tutti, saranno molto prezio-si. I due possono essere complementari o possono giocare in alternativa e da loro Mourinho si aspetta gol e assist Infine un'altra chiave è lo sfondamento sulle fasce con Zalewski e Kristensen per dare maggiore peso offensivo al reparto. Durante le amichevoli portoghesi loro due, con Karsdorp, Spinazzola e Celik, erano quelli più nominati da tutto lo staff nelle indicazioni dalla panchina. [...]

(corsport)