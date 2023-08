Morata è pronto a rinnovare con l'Atletico Madrid fino al 2027, la pista può dunque considerarsi chiusa. La Roma sta cercando una soluzione alternativa che faccia al caso di Mourinho. Tiago Pinto ha telefonato alla Juventus per chiedere informazioni su Arkadiusz Milik. Da Torino hanno risposto che se ne potrebbe parlare ma non per meno di 15 milioni, cifra che ha frenato ogni velleità dei giallorossi che possono virare su Zapata.

(tuttosport)