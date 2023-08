La Serie A degli scontenti: Mou e Inzaghi col rebus in attacco

C'è chi aspetta ancora un centravanti, chi non è contento del portiere, chi voleva un italiano e gli hanno preso uno straniero, chi pensa che l'Europa sia un miraggio e chi non vuole essere proprio considerato nella corsa scudetto. Mancano poco più di 24 ore e in giro non c'è un allenatore felice, forse solo Pioli. [...] Mourinho voleva Morata e la Roma ha detto no perché costava troppo, cercava Scamacca e l'attaccante ha scelto l'Atalanta tradendo anche l'Inter che poi gli avrebbe soffiato proprio Arnautovic. Domenica debutterà all'Olimpico contro la Salernitana e Mou avrà un solo attaccante di ruolo, Belotti, accanto a Dybala (squalificato per la prima giornata). Impossibile pensare che sia felice di un altro mercato a costo zero o poco più: in tre anni pensava di entrare in lotta per lo scudetto e invece dovrà combattere per un posto in Europa anche se gli ultimi arrivi di Paredes e Renato Sanches lo avranno consolato. [...]

(Il Messaggero)