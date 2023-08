La trattativa in corso tra Atalanta e Roma per Zapata si annuncia non semplice: la Lupa vorrebbe il 32enne cafetero in prestito con riscatto facoltativo a giugno, la Dea vorrebbe cederlo a titolo definitivo per 10 milioni. Per Muriel invece la Roma vorrebbe il prestito con opzione di riscatto, per tutelarsi rispetto ad uno Zapata che nell'ultimo anno e mezzo, frenato da tre infortuni muscolari, ha messo insieme solo 2 gol in 27 partite.

(Il Giorno)