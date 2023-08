La Roma supera il Partizani per 2-1: gol di El Shaarawy e Belotti, ok Pagano

La Roma chiude il suo pre-campionato con una vittoria per 2-1 in quel di Tirana, dove ieri la squadra di Mourinho ha battuto il Partizani grazie alle reti nel primo tempo di El Shaarawy e Belotti (per gli albanesi nella ripresa a segno su rigore Cara). (...) Mou ha provato in regia Edoardo Bove, affidandosi davanti a Belotti ed El Shaarawy, la coppia che giocherà contro la Salernitana, il 20 agosto. Il Faraone ha aperto le danze con un bel pallonetto (su assist di Pagano), Belotti ha segnato con un diagonale preciso. Bene proprio Pagano finché è stato in campo e anche Aouar, che poi è stato tolto da Mou nel finale un po’ perché prendeva troppi calci, un po’ perché il Partizani era rimasto senza cambi e così le due squadre hanno giocato dieci contro dieci. Qualche buona giocata è arrivata anche da Spinazzola, mentre dietro nella ripresa Ndicka è apparso ancora in difficoltà nell’apprensione dei movimenti di squadra. (...)

(gasport)