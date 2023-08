La Roma stringe con il Santos. È fatta per Marcos Leonardo

Marcos Leonardo è virtualmente della Roma. La trattiva è andata avanti tutta la notte, con Tiago Pinto che ha alzato l'offerta a 18 milioni (10 base fissa e 8 di bonus). Dopo la beffa Scamacca un fallimento sarebbe stato troppo grosso da accettare, soprattutto perché Mourinho è insoddisfatto del mercato. Il prossimo arrivo dovrebbe essere Renato Sanches, ma non è un mistero che lo Special One continui a chiedere Alvaro Morata.

Un'operazione finanziariamente pesante che si potrebbe ripagare solo grazie alle cessioni di titolari o quasi: Karsdorp, Solbakken, Belotti, Spinazzola e Ibanez, con gli ultimi due che nonostante tutto hanno la fiducia del mister. Per Belotti e Solbakken c'è stato solo qualche timido interessamento, mentre Karsdorp ha rifiutato molte offerte in Olanda. Pinto dovrà fare un miracolo, a meno che non intervengano i Friedkin mettendo mano al portafoglio.

(corsera)